Roma, 25 gen. (askanews) - Cresce l'attesa per le date di anteprima live di Emis Killa, pronto a tornare sul palco per presentare i brani dell'ultimo disco "Terza stagione" in due, esclusivi show: lunedì 20 marzo all'Alcatraz di Milano e lunedì 27 marzo all'Atlantico di Roma. Per l'occasione, Emis Killa ha deciso di portare con sé sul palco una band tutta al femminile: Silvia Ottanà al basso, Fiamma Cardani alla batteria e Beatrice Antolini alle tastiere. "Terza stagione", che ha esordito al primo posto della classifica dei dischi più venduti, vede la partecipazione di diversi artisti della scena rap e non solo come Neffa, Maruego, Fabri Fibra, Jake La Furia, Coez e Giso e Jamil e tocca diversi temi: dall'abuso di alcool all'amore ossessivo, passando per la distanza sociale tra città e periferia e l'uso di droghe leggere. Due dischi di platino, tre dischi di platino digitali, oltre 2.800.000 fan sui social, oltre 250 milioni di views su Youtube, un successo editoriale con il suo libro 'Bus 323. Viaggio di sola andata', conduttore televisivo e radiofonico sono solo alcuni dei risultati di Emiliano Giambelli, che lo decretano come uno degli artisti più seguiti ed autentici della scena rap e musicale italiana.