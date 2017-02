Elisa dopo vent'anni di carriera lascia Sugar e passa a Universal

Milano, 2 feb. (askanews) - Elisa festeggia i 20 anni di carriera con un passaggio importante: lascia la Sugar di Caterina Caselli, che l'aveva lanciata nel 1997 e passa sotto la Universal Music Italia. Questa decisione, ha spiegato Elisa nella conferenza stampa in cui ha presentato i tre live con cui a settembre all'Arena di Verona festeggia i 20 anni di musica, "ha una origine lunga nel senso che è stata una decisione molto sofferta e ponderata a cui io ho pensato per anni, non lo nascondo". "E' stato molto difficile prendere una decisione perchè è stata una cosa di tutta la vita - ha raccontato l'artista - Io ho iniziato lì, mia madre firmò il mio primo contratto discografico perchè ero ancora minorenne, vi potete immaginare il peso che ha".

Nei confronti della casa discografica di Caterina Caselli però "non c'è nessun sentimento negativo - afferma Elisa - anzi sono tutti sentimenti molto profondi per Sugar e Caterina, il primo in assoluto è un senso di gratitudine per avermi aiutata e avermi dato la possibilità di realizzare quello che era ed è il mio più grande sogno". "I sentimenti sono sereni da parte mia - ha aggiunto subito dopo - essendo una decisione presa pensandoci veramente a lungo, non c'è nessun sentimento negativo perchè li reputo sentimenti più superficiali di altri che sono quelli che mi sono rimasti e sono la gratitudine e il profondo affetto per tutto quello che abbiamo condiviso in questi anni"

La scelta della Universal, invece, è stata guidata molto dall'istinto. "Ho scelto di seguire l'istinto e di scoprire altri partner. Ho trovato in Universal quello che il mio istinto stava cercando. La nostra collaborazione è appena iniziata, ci stiamo conoscendo e c'è un clima di concentrazione e di ricerca".