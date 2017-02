Ecco "Versus", innovativo format-spettacolo musicale

Roma, 28 feb. (askanews) - Sabato 25 e domenica 26 febbraio e' andato in scena VERSUS, il nuovo format ideato dal Maestro Lorenzo Porzio e realizzato dall'attore e regista Yuri Napoli.

Lo spettacolo, che aveva visto il suo debutto a fine gennaio nell'elegante sede della Ciampi Luxury Gallery in via Tommaso d'Aquino a Roma, ha continuato per altre due serate a fare registrare il tutto esaurito con unanimi consensi di pubblico e critica, alla presenza di personalità del mondo dello spettacolo, sport e politica.

"VERSUS: le grandi sfide della Storia della Musica" nasce dalla voglia di mettere a confronto la vita, gli amori, le paure, le ossessioni, i pregi e i difetti delle grandi personalità che hanno segnato l'evolversi della storia musicale dal barocco ai nostri giorni.

Lo spettacolo e' un misto di musica e recitazione con un vero e proprio dibattito nella parte centrale, il tutto per avvicinare il più possibile il pubblico all'Arte dei grandi protagonisti della storia della musica rendendo gli spettatori parte attiva dello spettacolo; saranno infatti loro a fine serata a decretare il vincitore della sfida attraverso una votazione. Il musicista che passera' il turno si sfiderà con il vincitore di un altro girone fino ad arrivare al campione assoluto. Insomma, un vero e proprio campionato musicale!

La prima sfida ha visto duellare a colpi di pianoforte due tra i più grandi geni del romanticismo: Franz Liszt e Frederic Chopin.

Le quasi due ore di spettacolo sono volate in un susseguirsi incalzante di musica, magistralmente eseguita al pianoforte dal Maestro Vincenzo Baglio e dal Maestro Filippo Tenisci (il primo per Liszt, il secondo per Chopin), e brani recitati tratti da romanzi, racconti e aneddoti, interpretati dai bravissimi attori Yuri Napoli, Claudia Natale e Roberta Amoroso (titolari dell'Associazione Imprenditori di Sogni).

Tre "round" in programma per un totale di 6 brani pianistici e 4 recitati. Prima dell'ultimo round Il Maestro Lorenzo Porzio insieme al Maestro Gaia Vazzoler hanno aperto un interessante quanto divertente dibattito con il pubblico in sala perorando la vittoria dell'uno piuttosto che dell'altro musicista.

Vera chicca della serata la partecipazione di Claudia Toti Lombardozzi. L'eclettica artista, fondatrice dell'Associazione Enrico Toti e promotrice dell'evento, accompagnata al pianoforte dal M°Porzio ha impreziosito la serata con brani vocali tratti dalla tradizione belcantistica italiana che sono stati di ispirazione a Liszt e Chopin in diverse loro composizioni e trascrizioni.

La serata si e' conclusa con un sorprendente pareggio, risultato che porterà a breve a un inesorabile ultimo match.