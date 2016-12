Roma, 26 dic. (askanews) - Lutto nel mondo della musica. E' morto per infarto all'età di 53 anni George Michael. Il leader degli Wham è scomparso "pacificamente", come dicono i familiari, nella sua casa in Inghilterra, nel giorno di Natale . I soccorsi, arrivati nel pomeriggio nella sua abitazione, nell'Oxfordshire, non hanno potuto che constatarne la morte. Ad annunciare il decesso dell'artista il suo manager Michael Lippman. George Michael si aggiunge alla lunga lista di artisti scomparsi nel 2016 che comprende David Bowie, Prince, Leonard Cohen, Paul Kantner, Keith Emerson e Greg Lake, e solo un giorno fa Rick Parfitt degli Status Quo. Michael era arrivato al successo con i Wham, diventando dei personaggi più popolari del pop degli anni Ottanta, conquistando legioni di fan adolescenti e riportando nelle canzoni, nel pieno dell'esplosione post punk, la melodia.