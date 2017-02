Donadoni: "Pensare al Milan unico modo per riscattare ko Napoli"

Roma, 7 feb. (askanews) - Dopo il 7-1 rimediato in casa contro il Napoli, il Bologna torna in campo al Dall'Ara nel recupero di campionato contro il Milan. Per il tecnico Donadoni, pensare alla sfida contro i rossoneri è l'unico modo per dimenticare la sconfitta: "Ai miei giocatori ho detto di pensare al Milan, è l'unico modo di riscattarsi". "Voglio attenzione e capacità di sapere leggere in anticipo le situazioni che possono accadere in campo - spiega in conferenza stampa Donadoni - Il Milan viene come noi da un momento complicato. Chiedo ai miei ragazzi una prestazione di spessore: si deve ripartire con una cattiveria e una tenacia senza eguali". Ad arbitrare il recupero di campionato sarà Doveri della sezione di Roma, lo scorso maggio criticato da Donadoni per un rigore non concesso nella sconfitta casalinga con il Milan: "E' giusto ricordare che successe con Doveri lo scorso anno. Ma non posso pensare che un uomo non faccia il suo mestiere. Sono certo che ci sia assoluta onesta' sulle decisioni che Doveri prenderà in campo: domani sera, sarà un test importante anche per lui".