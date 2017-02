De Filippi: "Ieri non tranquilla, ho cercato di essere me stessa"

Roma, 8 feb. (askanews) - "Il Festival è una bella maratona per tutti, anche per gli addetti al lavori. Non ero tranquilla ieri sera ma ho cercato soltanto di essere me stessa. Grazie delle parole gentili che mi avete dedicato". Maria De Filippi parla così in conferenza stampa il giorno dopo la prima serata del Festival di Sanremo. Quando gli viene chiesto se il pubblico di Mediaset si sia riversato sul Festival vista la sua presenza: "Sanremo è un evento, non c'entra Rai e Mediaset. Non si è sommato nessun pubblico, Sanremo da anni fa questi dati". "Le mie fotografie della serata? Di sicuro l'eroe del quotidiano, i ragazzi che hanno parlato del bullismo e personalmente invece quando stavo cadendo, è stato un momento fantastico perché le risate del pubblico mi hanno aiutato" conclude Maria De Filippi