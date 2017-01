Roma, 25 gen. (askanews) - Dopo il grande successo del primo singolo "I Can't Stop Thinking About You" (tra i brani più programmati dalle radio italiane) Sting torna con il nuovo "One Fine Day", che sbarcherà venerdì in radio. Entrambi i singoli sono tratti dall'ultimo album del cantautore inglese "57th & 9th", album pubblicato lo scorso novembre che Sting presenterà il prossimo 23 marzo durante il suo atteso concerto milanese al Fabrique. È di ieri la notizia della candidatura agli Oscar per Sting e Josh Ralph per il brano orignale "The Empty Chair", che fa parte della colonna sonora del documentario "Jim: The James Foley Story", la storia del giornalista ucciso nel 2014 dall'ISIS ed è inserito nell'ultimo disco di Sting. "Ralph mi ha invitato nel suo studio a Chinatown per farmi vedere il film, che mi sconvolse, e mi disse "Vuoi scrivere una canzone per questo film?" - ha raccontato Sting - Risposi che forse non ero in grado di farlo, il film mi aveva troppo sconvolto". Ma la metafora centrale per una canzone arrivò la sera stessa dopo aver mostrato il film a sua moglie e STING racconta: "la consegnai a Josh il giorno successivo". L'album è stato registrato da Sting con gli storici collaboratori Dominic Miller (chitarra) e Vinnie Colaiuta (batteria) e contiene collaborazioni con il batterista Josh Freese (Nine Inch Nails, Guns n' Roses), il chitarrista Lyle Workman e la band Tex Mex di San Antonio The Last Bandoleros. "57th & 9th", prodotto da Martin Kierszenbaum, prende il nome dall'angolo della strada di Manhattan che Sting percorre tutti i giorni mentre va in Studio a Hell's Kitchen (dove il disco è stato registrato).