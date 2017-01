Roma, 23 gen. (askanews) - I cittadini di Fidenza hanno potuto assistere sabato 21 gennaio ad un evento di elevata caratura artistica presso il Teatro Magnani: un programma interamente dedicato a Tchaikovsky con la Sinfonia N.6 "Patetica" e il Concerto per Pianoforte e Orchestra Op.23 N.1.Per l'occasione il Maestro Lorenzo Porzio ha diretto l'Orchestra Filarmonica del Teatro Carlo Coccia di Novara, realtà presente da oltre vent'anni nel panorama musicale.

La Sinfonia Patetica è stata scritta da Tchaikovsky nel 1893 e nasce come una sinfonia "a programma", dove l'autore sfida chiunque a capire la storia che essa cela. L'interpretazione dei quattro movimenti è risultata come una parabola di vita, probabilmente quella del compositore stesso. La sinfonia infatti nasce dal nulla e termina nel nulla, proprio come la vita di un uomo, passando per successi e sconfitte, gioie e dolori. Racchiude in sè tutta l'arte e la maestria tematica, armonica e timbrica del genio indiscusso di Tchaikovsky. L'impeccabile direzione del Maestro Porzio è riuscita ad enfatizzare la grande profondità con cui Tchaikovsky ha vissuto i problemi esistenziali della vita e della morte.

Nella seconda parte il palcoscenico è stato impreziosito dal pianoforte di Cristiana Pegoraro. Un felice ritorno al Teatro Magnani dopo le memorabili esecuzioni dell'integrale delle Sonate per Pianoforte di Beethoven, e dei due concerti per pianoforte e orchestra ("Imperatore" di Beethoven e Op.54 di Schumann) eseguiti nelle passate stagioni con l'Orchestra Filarmonica di Roma diretta dal Maestro Porzio.

Il Concerto N.1 di Tchaikovsky è un'opera giovanile che venne dedicata dal compositore russo al grande pianista Nikolai Rubinstein, allora direttore del conservatorio di Mosca, ma che quest'ultimo non accettò perché ritenne il concerto ineseguibile per la sua grande difficoltà tecnica.

Cristiana Pegoraro ha dominato la partitura con grandi capacità tecniche e virtuosistiche mai fini a se stesse, ma sempre al servizio della profondità espressiva. Grandiosa nel primo movimento, intima e dolce nel secondo, funambolica nel terzo, Cristiana ha entusiasmato il pubblico con un pianismo del più alto livello, ricco di sfumature, sensibilità e passione. Numerose le richieste di bis da parte di un pubblico in visibilio.

Una indimenticabile serata con interpreti d'eccezione. Il Teatro Magnani non poteva sperare di meglio per il grande concerto di chiusura della Stagione Lirico-Sinfonica 2016-2017.