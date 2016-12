Coppia Perry-Bloom, versione Babbo Natale per bimbi in ospedale

Roma, 22 dic. (askanews) - Bella sorpresa per i bambini dell'ospedale pediatrico di Los Angeles del Children's Hospital. La coppia, Katy Perry e Orlando Bloom, si è presentata travestita da Babbo Natale portando un sorriso ai piccoli ricoverati, cantando, consegnando i regali e giocando con loro. La coppia è apparsa ancora una volta in sintonia, nonostante le voci che si erano diffuse qualche settimane fa sulla loro rottura. Katy e Orlando sono ancora ufficialmente fidanzati e non hanno mai parlato di matrimonio.