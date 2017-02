Conti: "Totti? Ancora non abbiamo deciso cosa farà"

Roma, 8 feb. (askanews) - "Ieri sera non mi volevano dire del risultato di Roma-Fiorentina, facevano gli indifferenti, i tecnici mi hanno detto due e mezzo a zero invece di 4-0, me lo hanno detto piano piano". Nella conferenza stampa del giorno dopo la prima serata di Sanremo, Carlo Conti, scherza anche sulla sconfitta della sua Fiorentina, che ieri sera ha perso 4-0 contro la Roma nel posticipo di campionato. "Totti non abbiamo ancora deciso cosa farà. Forse gli faremo fare anche qualche presentazione così mi vendico della sconfitta di ieri sera" conclude Conti.