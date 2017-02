Conti: "Maria De Filippi valore aggiunto di questa edizione"

Roma, 8 feb. (askanews) - "Il valore aggiunto di quest'anno è Maria De Filippi è quasi una sorella che non ho mai avuto". Carlo Conti dopo il successo della prima serata del Festival di Sanremo,nella conferenza stampa, ci tiene a ringraziare soprattutto la sua co-conduttrice: "E' il Festival che avevo in testa e per questo sono felice, di come l'avevo presentato prima non con conduzione singola ma doppia". Poi parla dei risultati: "Sono felice. Grazie dell'affetto di tuti e fare questi risultati anno dopo anno in questi tre anni in cui ho condotto io. Probabilmente anche se non possiamo cantare vittoria e dobbiamo continuare a pedalare, però già posso dire che è stato un grande passo avanti rispetto al 2014 e il 2015. E' bello battersi e superarsi anche se di poco, questo trend positivo nel tempo quindi abbiamo lavorato bene e costruito qualcosa di interessante" conclude Conti.