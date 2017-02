Concluse le riprese del film "Hotel Gagarin" di Simone Spada

Roma, 14 feb. (askanews) - Si sono concluse le riprese del film "Hotel Gagarin", opera prima di Simone Spada con protagonisti Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Silvia D'Amico, Caterina Shulha e Philippe Leroy. Erano iniziate a Roma lo scorso 14 dicembre, poi sono proseguite in Armenia per cinque settimane, nelle località di Sevan e Yerevan. Scritta dallo stesso Spada con Lorenzo Rossi Espagnet, "Hotel Gagarin" è una commedia brillante romantica, malinconica, visionaria; racconta la storia di cinque italiani, spiantati e in cerca di un'occasione, che vengono mandati a girare un film in Armenia.

Appena arrivati, scoppia una guerra e il sedicente produttore sparisce con i soldi. Abbandonati all'Hotel Gagarin, isolato nei boschi e circondato dalla neve, trovano il modo di inventarsi un'originale e inaspettata occasione di felicità che non potranno mai dimenticare. "Sentivo l'esigenza di raccontare una storia di speranza, sogni, popoli ed esseri umani marginali di varia natura e di raccontarla col sorriso della commedia, attraverso il mezzo che amo e conosco meglio: il cinema", ha spiegato il regista. "Sono sempre stato affascinato dai più deboli, perché nella loro salvezza c'è una possibilità di un mondo migliore. I miei protagonisti rappresentano, per sesso ed età, un po' tutti noi, con i nostri desideri, i nostri problemi, i nostri sogni" ha aggiunto.

"L'Armenia ricorda per certi versi l'Italia del dopoguerra, ricca di tradizioni culturali, territoriali, storiche e religiose, ma al tempo stesso protesa verso un futuro politico ed economico moderno e aperto" ha concluso. Il film, prodotto da Marco Belardi, è una produzione Lotus Production, una società di Leone Film Group, con Rai Cinema. Fanno parte del cast tecnico il direttore della fotografia Maurizio Calvesi, la scenografa Luisa Iemma e la costumista Elena Minesso.