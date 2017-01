Carmen Consoli, moltiplicano date del tour "Eco di sirene"

Roma, 14 gen. (askanews) - E' un ritorno live attesissimo quello di Carmen Consoli, che riparte in tour a fine febbraio con "Eco di Sirene". Manca più di mese dal suo inizio, ma sono già triplicate le date di Roma (2, 3 e 4 marzo) e Milano (20, 21 e 22 marzo), e raddoppiata quella di Bologna (8 e 9 marzo). E intanto si aggiungono anche le città di Venezia (5 marzo), Lecce (31 marzo), Palermo (11 aprile), Agrigento (12 aprile), Messina (14 aprile), Firenze (24 aprile) e Mantova (29 aprile). Innovatrice, eclettica e poliedrica, Carmen Consoli continua a sperimentare e dopo un tour nei palazzetti con un'eccezionale band, una tournée nelle arene estive in trio rock tutto al femminile e un live nei teatri con una formazione acustica di 8 musicisti polistrumentisti, con "Eco di Sirene" la cantantessa torna in teatro con un nuovo progetto in trio, dove sarà sul palco in punta di plettro con violino e violoncello - rispettivamente Emilia Belfiore e Claudia della Gatta -. "Eco di Sirene" è l'evoluzione di uno dei live più amati ed originali della Consoli: "L'anello mancante" (2008), un tour teatrale con il quale ha registrato il tutto esaurito in Italia, in Europa e negli Stati Uniti, dominando la scena sola sul palco con le sue sei chitarre.