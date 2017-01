Boyle a Roma: in Trainspotting 2 la difficile maturità degli uomini

Roma, 31 gen. (askanews) - I quattro ragazzacci di Edimburgo sono tornati e devono fare i conti con l'età adulta: Danny Boyle ha riunito sul set Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller e Robert Carlyle e il 23 febbraio arriverà nei cinema "Trainspotting 2", sequel del celebre film del 1996 basato sul romanzo di Irvine Welsh. Il regista, oggi a Roma, ha spiegato: "Avevamo pensato a un sequel già 10 anni fa, ma la sceneggiatura non ci convinceva, dovevamo fare qualcosa che reggesse il confronto. Poi due anni fa siamo tornati a Edimburgo con Welsh ed è stata scritta una sceneggiatura che ha a che fare con il tempo che passa, con l'invecchiamento. Spero che anche gli spettatori siano toccati da questo aspetto, pensino a loro stessi 20 ani fa e a cosa è successo nel frattempo nelle loro vite".

Dopo venti anni molte cose sono cambiate: Mark Renton (Ewan McGregor) torna a casa, dove sono rimasti Spud, Sick Boy e Begbie. Con il rincontro dei quattro ex amici, tra ricordi e cambiamenti, tornano dolore, gioia, vendetta, odio, paura, rimpianti, progetti e fallimenti. "Nella loro giovinezza i protagonisti se la sono spassata e noi uomini, si sa, restiamo aggrappati più a lungo possibile alla giovinezza, mentre le donne sanno invecchiare meglio. - ha detto Boyle - Nel primo film nel monologo 'Choose life' c'era spavalderia, arroganza, ironia sulla vita dell'inglese medio, oggi nello stesso discorso c'è un uomo di mezza età, più disperato: è più personale".

Boyle ha raccontato l'entusiasmo degli attori quando sono tornati sul set: "Allora avevano fatto una scelta di recitazione coraggiosa, negli anni sono diventati più cauti, più attenti, e per loro tornare a quella recitazione è stato bellissimo. - ha detto - Dalla prima scena abbiamo visto un trasporto, una energia, che quasi la troupe non riusciva a stargli dietro". Il regista premio Oscar per "The Milionaire" ha parlato anche del suo cambiamento personale: "Sono sicuramente migliorato come cineasta, ma non so se sono un regista migliore, perché allora c'era innocenza, inconsapevolezza: con gli anni puoi cercare di replicare quell'energia, quell'innocenza, ma è difficilissimo". Boyle, padre di tre ragazzi tra i 20 e i 30 anni, vede cosi i giovani di oggi: "Io sono preoccupato per il loro futuro lavorativo. Negli anni '80 c'era la classe operaia in crisi, oggi il problema riguarda la classe media: il mio maggior timore è per il loro lavoro".