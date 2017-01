Roma, 18 gen. (askanews) - "Se un giorno la Rai dovesse interpellarmi per fare un Sanremo completamente nuovo e soprattutto con un impatto scenografico completamente rinnovato, allora ci si potrebbe ragionare insieme e potrei essere intenzionato a lavorarci".

Così dice Paolo Bonolis in un'intervista al settimanale Oggi, in edicola da domani. Il conduttore racconta anche dei passati contatti con il direttore generale della Rai Antonio Campo Dall'Orto: "Non ho detto no perché non mi convinceva il progetto, anzi: quello che mi veniva proposto era molto interessante. Io, però, avevo già dato la mia parola a Mediaset che avrei continuato un altro tratto di strada insieme. Francamente mi sembrava scortese cambiare all'improvviso. Con Antonio Campo Dall'Orto ci conosciamo e ci stimiamo, ha capito le mie ragioni e quindi... chissà, magari un giorno torneremo a parlare di nuovi progetti da realizzare insieme".