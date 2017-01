Roma, 25 gen. (askanews) - Domenica 29 gennaio alla Casa del Jazz a Roma, Rosario Bonaccorso presenta il suo nuovo album "A Beautiful Story" in uscita il 27 gennaio per l'etichetta Jando Music/Via Veneto Jazz.

Sul palco con lui, tre giovani leoni del jazz italiano: Dino Rubino al flicorno, Enrico Zanisi al pianoforte e Alessandro Paternesi alla batteria.

Dopo l'ultimo capitolo "Viaggiando", firmato nel 2015 sempre per Jando Music/Via Veneto Jazz, la lunga storia musicale di Rosario Bonaccorso prosegue, arricchendo il suo percorso discografico, di band-leader e compositore. "A Beautiful Story" apre un nuovo capitolo nel mio percorso musicale di Rosario: dopo la trilogia scritta sul tema del viaggio (Travel Notes, In Cammino e Viaggiando), questa volta vengono esplorati i momenti di vita e i sentimenti, l'età che avanza, l'amore che vive, il passato, l'amicizia e tante altre storie.

"Ho la fortuna di vivere la vita che sognavo fin da ragazzo - afferma Rosario - e forse questa è la mia vera 'Beautiful Story'".

Sono dodici le composizioni da lui firmate in "A Beautiful Story", che è anche la title track dell'album. Una musica che trasporta l'ascoltatore in quel suo raffinato universo personale, dove si rinnova la forza della scrittura di Bonaccorso, che conquista l'ascolto per profondità e bellezza.