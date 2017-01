Bello Figo costretto ad annullare concerto a Roma

Roma, 31 gen. (askanews) - Continuano le minacce e gli insulti a sfondo razzista nei confronti di Bello Figo, rapper 24enne di origine ghanese e residente a Parma. Il 4 febbraio era in programma un concerto del tour "Non pago affitto" agli ex Magazzini di Roma, ma gli organizzatori hanno annunciato che l'evento è stato annullato per la sicurezza dell'artista e del pubblico. Difatti all'esterno del locale è apparso uno striscione eloquente: "Bello Figo Roma non ti vuole". "Abbiamo inoltrato una diffida tramite raccomandata agli organizzatori di tale evento - spiega Azione Frontale, che ha formato lo striscione, su Facebook - non possiamo permettere che questo personaggio si presenti nella nostra città e canti le sue canzoni di scherno verso il popolo italiano, istigando all'odio i suoi connazionali, non possiamo tollerare che un personaggio del genere prenda in giro il popolo italiano. Azione Frontale metterà in atto ogni iniziativa affinchè l'evento di tale uomo non avvenga, siamo pronti a picchettare l'entrata del locale". E' la quarta volta che Bello Figo ha dovuto annullare un cocerto, già personaggio noto su YouTube, ha raggiunto una certa fama partecipando al talk show "Dalla Vostra Parte" con Alessandra Mussolini. Da allora diverse date del tour sono saltate per le minacce, molte di chiaro stampo neofascista e razzista, rivolte agli organizzatori e al rapper.