Roma, 21 feb. (askanews) - Un foto di Ringo Starr e Paul McCartney su Twitter ha mandato in fibrillazione i fan dei Beatles. I due sono ritratti nello stesso studio di registrazione, al lavoro insieme come negli anni d'oro della band. Il tutto è successo il 19 febbraio, come ha testimoniato Ringo Starr su Twitter: "Grazie per essere venuto e per aver suonato il basso alla grande. Ti voglio bene, amico, pace e amore". Paul ha prestato il suono del suo basso al nuovo album di Ringo Starr. L'ultima volta, sempre per un album dell'ex batterista dei Beatles, era stata nel 2010, sette anni fa. Il disco era "Y Not", Paul aveva partecipato a due canzoni dell'amico Ringo, suonando il basso in Peace Dream e cantando in "Walk With You".