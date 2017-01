Avril Lavigne dopo problemi di salute pronta per un nuovo disco

Roma, 2 gen. (askanews) - Avril Lavigne ha ufficializzato sui social il suo ritorno alla musica dopo aver risolto i suoi problemi di salute. La popstar nell'ultimo anno ha dovuto fare i conti con la sindrome di Lyme che l'ha costretta ad una lunga pausa dal mondo della musica. Nel 2017 Avril Lavigne si dice pronta a pubblicare un nuovo album: "Come prima cosa - ha scritto la cantante - voglio ringraziare i miei fan per la vostra pazienza e per il vostro supporto durante questo mio periodo di assenza durato due anni in cui ho dovuto combattere con il morbo di Lyme. E' stata una battaglia dura ma anche illuminante e credo che quello che ho vissuto avrà una forte influenza sulla mia musica, sulla mia arte, sulla mia vita e sulla mia personalità. Ora sono felice di annunciare che sto lavorando a nuova musica e che pubblicherò un nuovo album nel 2017. Non vedo l'ora di farvi sentire le mie nuove canzoni".