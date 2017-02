Asia Argento e lo chef Anthony Bourdain, il flirt su Chi

Roma, 14 feb. (askanews) - "Basta con gli uomini", aveva scritto poco tempo fa Asia Argento sui social alla fine della sua breve relazione con Max Gazzè. "Gli uomini non mi piacciono più. Le donne sono superiori, la maggior parte degli uomini mi disgusta". Un proposito però che è durato lo spazio di un mattino: il settimanale Chi, infatti, pubblica nel numero in edicola da mercoledì 15 febbraio le foto esclusive del nuovo amore di Asia Argento. E non si tratta di un uomo qualsiasi, ma di Anthony Bourdain, chef newyorchese, scrittore di libri di ricette di enorme successo, ma soprattutto il primo cuoco al mondo a diventare un divo della tv grazie alla serie "No reservations". Ed è proprio la tv che ha fatto incontrare Asia Argento e Bourdain, che ha 19 anni di più dell'attrice italiana. Bourdain, infatti, ha conosciuto Asia lo scorso anno quando ha girato a Roma un episodio della sua serie "Parts Unknown". Lo chef, ammiratore sfegatato del padre di Asia, il grande regista horror Dario Argento, proprio lo scorso settembre si è separato dalla moglie Ottavia Busia, italiana esperta di arti marziali. Adesso il settimanale Chi lo ha ritrovato a Roma, mentre passeggia abbracciato con Asia Argento e insieme fanno la spesa al mercato di Campo de' Fiori prima di scambiarsi baci appassionati per strada.