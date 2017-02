Aretha Franklin annuncia il ritiro: "Voglio fare la nonna"

Roma, 9 feb. (askanews) - "Devo proprio dirlo, mi ritirerò quest'anno". Con queste parole Aretha Franklin ha annunciato il suo ritiro dal mondo della musica. Alla tv locale di Detroit l'artista però ha poi aggiunto che non si tratta di un vero e proprio ritiro, anche perché prima c'è un album di inediti con la produzione di Stevie Wonder, in uscita a settembre: "Ma continuerò a fare cose selezionate, magari una volta al mese e solo per sei mesi l'anno". Aretha Franklin ha poi confessato che ha deciso di fare la nonna finché i suoi nipoti non andranno al college. "Sono soddisfatta delle cose che ho realizzato e del punto in cui la mia carriera è arrivata" ha detto la Franklin, "per questo la mia unica aspirazione è sedermi e non fare nulla" ha detto candidamente l'artista. Negli ultimi anni però le sue condizioni di salute sono peggiorate: nel 2010 dovette cancellare alcuni concerti per sottoporsi a un intervento chirurgico. Per poi rivelare che si trattò di un tumore. Anche lo scorso anno dovette cancellare un tour, questa volta senza specificarne i motivi.