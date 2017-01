Anteprima Ketty Passa all'Arci Ohibò di Milano e al Monk a Roma

Roma, 13 gen. (askanews) - La cantautrice dai capelli turchini Ketty Passa porterà tutta la sua energia live sul palco dell'Arci Ohibò di Milano il 30 gennaio e sul palco del Monk di Roma il 2 febbraio. Presenterà per la prima volta i nuovi brani contenuti nell'album di prossima uscita.

Le due date live costituiscono l'anteprima del tour in cui Ketty Passa proporrà il suo primo disco di inediti dallo stile Urban, accompagnata sul palco dalla nuova band formata da Fabrizio Dottori (tastiere, sax, synth), Marco Sergi (chitarra), Marco Pistone (basso) e Manuel Moscaritolo (batteria).

Il 20 gennaio esce il video di "Caterina", il brano di Ketty Passa che anticipa l'album, canzone che è già stata apprezzata durante le selezioni di Sanremo Giovani per la 67esima edizione del Festival di Sanremo. È invece in rotazione radiofonica il primo singolo "Sogna", manifesto del nuovo stile di Ketty, tra l'assalto tribale rock-pop e il battito electro-hip hop.

Intanto si è conclusa con successo la campagna di Musicraiser con cui l'artista ha anticipato il mood del nuovo lavoro discografico: www.musicraiser.com/projects/6189. Coloro che hanno contribuito alla campagna scegliendo di partecipare al release party del disco, potranno accedere gratuitamente al concerto del 30 gennaio.

Ketty Passa è un'artista poliedrica figlia della Brianza e dell'Italia del Sud: cantante, musicista, performer, speaker e presentatrice tv, collabora come cantante con il progetto Rezophonic e come dj/selecter per la serate di Milano Pink Is The New Black, progetto itinerante e tutto al femminile, e Smashing Wednesday. Ha lavorato, tra gli altri, con Rock TV, Deejay TV e Radio Popolare. È deejay e consulente musicale del programma di Rai2 Nemo-Nessuno escluso.