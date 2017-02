Alla Casa del jazz "Rebirth", il nuovo album di Jacopo Ferrazza

Roma, 2 feb. (askanews) - Venerdi 3 febbraio la Casa del Jazz di Roma ospita Jacopo Ferrazza che presenta il suo nuovo lavoro discografico: "Rebirth", primo album da leader del contrabbassista romano, in uscita il 3 febbraio per la Cam Jazz e inciso con il trio composto da Stefano Carbonelli alla chitarra e Valerio Vantaggio alla batteria.

Nell'album di Ferrazza, classe 1989, confluiscono non solo le sue già numerose esperienze musicali, ma anche una componente emotiva molto forte che permea le 9 tracce dell'album. Ciascun brano attraversa, raccontandoli, diversi stati d'animo, per culminare nella "rinascita" raccontata proprio dal brano che dà il titolo all'album.

Ad aprire il disco è "Indigo Generation", nel quale Ferrazza riutilizza e scompone gli elementi armonici e ritmici di una composizione che si rivela la più solare dell'album. I successivi "Blind Painter" e "Living The Bridge" sono due brani molto particolari che ben illustrano le capacità di questo giovanissimo contrabbassista. Il primo colpisce per le scelte metriche audaci, che mettono in luce l'incredibile interplay con Carbonelli e Vantaggio; "Living The Bridge" si configura come una delle composizione più intimiste di Rebirth. Il ponte del titolo è quello che collega i momenti di stasi ai grandi cambiamenti della vita, e di quella calma solo apparente sa farsi interprete la musica di Ferrazza.

"After Wien" invece è una continua altalena tra passato e presente. Liberamente ispirato al Prometheus di Alexander Scriabin, la composizione è caratterizzata da diversi temi di chitarra classica che rappresentano i flashback in contrapposizione al realismo della batteria. "Notturno" e "Il Teatro dei Rami" sono un tuffo nel mondo onirico di Ferrazza, mai scevro comunque da una particolare tensione, a sottolineare turbamenti e riti di passaggio. "Lovers in Gravity", con le sue lunghe fughe per chitarra e contrabbasso, si caratterizza anche per l'energica batteria di Vantaggio che conferisce alla traccia un appeal quasi rock.

Nel mezzo, "Pirandello Madness", a firma di Stefano Carbonelli, una suite perfettamente incastonata in questa sorta di flusso di coscienza ininterrotto. Lo stesso che trova compimento nell'ultima traccia, "Rebirth", la più lunga del disco, che ne rappresenta il compendio ideale con la sua capacità di raccontare, attraverso la musica, la complessità di un musicista che, nonostante la giovane età, ha già vissuto abbastanza per potersi permettere di rinascere.