All'asta a Parigi quindicimila dischi dei Beatles

Roma, 21 dic. (askanews) - Parigino, 60 anni, Jacques Valcouve, d'un tratto ha deciso di mettere all'asta la sua gigantesca collezione dei Fab Four: quindicimila dischi, libri, poster, autografi e oggetti diversi. L'ambito materiale andrà all'asta il 18 marzo 2017, tra le mura dell'Hotel Drouot di Parigi. "La passione, l'amore, per i Beatles dura in pratica da tutta la vita - spiega Jacques al sito tio.ch - Più precisamente dal momento in cui ebbi modo di ascoltare per la prima volta "A Hard Day's Night": era il 1964, avevo otto anni". Già all'inizio degli anni Settanta, da adolescente, veniva considerato un vero e proprio esperto della band e, per questo, è stato spesso invitato a prendere parte a programmi radiofonici e tv "Con quanto riuscirò a raccogliere vivrò sicuramente meglio la mia vecchiaia. Anche perché, ora come ora, mi ritrovo a non avere più delle entrate mensili...". Ciò che vorrebbe tenere, comunque, sono le prime edizioni giapponesi degli album La qualità audio è nettamente superiore a tutte le altre. I "pezzi forti" che andranno all'asta l'ep pubblicato in Francia nel 1964 (Odeon), di "From Me To You", meglio conosciuto come la "Pochette Sandwich", il cui prezzo oscilla tra i cinque e gli ottomila euro.