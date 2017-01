Adele cambia location del matrimonio da Hollywood all'Inghilterra

Roma, 3 gen. (askanews) - Cambiano i piani di Adele per il suo matrimonio. La cantante inglese, secondo quanto riportano i tabloid inglesi, avrebbe dovuto convolare a nozze durante le feste di Natale ad Hollywood, ma poi avrebbe deciso di modificare il progetto in quanto i parenti del suo fidanzato Simon Konecki non sarebbero stati in grado di partecipare alla cerimonia. Dopo il naufragio del primo progetto, la cantante di "Hello" avrebbe deciso di sposarsi in Inghilterra anche se al momento non c'è ancora una data fissata. Una fonte vicino ad Adele ha rivelato al Sun: "Il matrimonio a Natale era stato organizzato con troppo poco preavviso e molte persone avevano già dei programmi. Adele e Simon sono due persone che tengono molto alla famiglia e volevano che le persone più care fossero con loro nel giorno delle nozze. Quindi hanno deciso di rimandare l'evento. Il matrimonio resta nei piani ma dove e quando non è stato ancora deciso ufficialmente".