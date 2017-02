A Sanremo non solo Ariston, c'è anche "Sanremo per il sociale"

Sanremo, 7 feb. (askanews) - C'è un altro Festival, a Sanremo, che non riguarda il Teatro Ariston. E' quello di "Sanremo per il Sociale", intitolato "Guardami oltre...!", che parte oggi al Casinò della cittadina ligure. Presenta una rassegna di progetti artistici a sostegno di categorie sociali fragili.

C'è il coro polifonico de "Lapiazzaincantata", il più grande coro del mondo, composto da 13.000 giovani provenienti da 63 province di 17 regioni. Dopo il successo del grande concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli lo scorso 9 aprile, una porzione ridotta del coro composta da 42 elementi provenienti dalle scuole medie campane sarà sul palco del Teatro del Casino di Sanremo per esibirsi dal vivo in una serie di brani classici del repertorio napoletano, insieme ad alcune sorprese interpretate in esclusiva per "Guardami Oltre!". Ad introdurre l'iniziativa saranno esponenti istituzionali e coordinatori didattici che parleranno del progetto e dei suoi sviluppi.

Tra le altre iniziative anche la presentazione del cd dedicato a Luigi Tenco, "Luigi", di Roberta Alloisio, da anni indicata come la voce femminile di Genova, forte di un intenso percorso a cavallo tra teatro e canzone che l'ha portata nel 2011 a vincere la Targa Tenco come miglior interprete e a collaborare poi con Luis Bacalov per il suo 'Xena Tango' e Armando Corsi, virtuoso chitarrista conosciuto per il suo talento e le sue collaborazioni artistiche (tra gli altri Ivano Fossati, Ornella Vanoni, Paco de Lucia).

A Sanremo per il Sociale si parlerà anche di malattie rare, ma non troppo: la Sla, oltre che del popolo dimenticato del Saharawi.