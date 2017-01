Roma, 20 gen. (askanews) - Sabato 21 gennaio nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma si terrà la prima nazionale dello spettacolo "La Corda", melologo per solisti e orchestra con musiche di Paola Crisigiovanni su testo di Antonio Santilli.

Un'opera dall'alto valore musicale e culturale, che ha come protagonisti artisti di fama internazionale: dall'attore Alessandro Preziosi ai musicisti Fabrizio Bosso (tromba), Rosario Giuliani (sax), Paola Crisigiovanni (pianoforte), Alessandro Perpich (violino), Natalia Pavlova (soprano), Nando Citarella (voce e percussioni), Fabio Colella (batteria) e Fabrizio Pierleoni (basso) che si esibiranno insieme all'Orchestra Sinfonica dei Marsi diretta dal maestro Massimiliano De Foglio.

Il testo di due brani è stato realizzato da Giampiero Della Torre.

Temi fondamentali dello spettacolo: il ricordo, l'istinto, il terrore, la malinconia e il coraggio. Tra il sogno e la realtà, nella dimensione onirica, la musica si presenta come coesistenza e sovrapposizione di linguaggi che per distanze geografiche, temporali e socio-culturali hanno mantenuto collocazioni lontanissime. Il protagonista del melologo si ritrova improvvisamente legato ad una corda, in una dimensione al di fuori dello spazio e del tempo, senza punti di riferimento, avvolto dal nero della notte: il suono delle parole si insegue con quello della musica, dai richiami sonori del passato alle sospensioni modali, dai ritmi di matrice popolare alle melodie spiegate del bel canto.