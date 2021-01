Venerdì 8 gennaio 2021 - 15:06

Nuovo singolo per Zayn, esce “Vibez”

Estratto dall'album "Nobody is listening" in uscita il 15 gennaio

Milano, 8 gen. (askanews) – Da oggi, venerdì 8 gennaio, è disponibile in digitale “Vibez”, il nuovo singolo di Zayn. Il brano, co-scritto dall’artista, è il nuovo singolo estratto dal suo terzo album “Nobody is listening” (RCA Records/Sony Music), in uscita venerdì 15 gennaio e già disponibile in pre order (smi.lnk.to/ZaynNobodyIsListening). “Vibez” segue la pubblicazione del primo singolo “Better”, che ha raggiunto oltre 105 milioni di stream e il cui video ha totalizzato mezzo milione di visualizzazioni nei primi 10 minuti dalla pubblicazione.

Con “Mind of Mine”, album di debutto, Zayn è diventato il primo artista uomo solista al mondo ad essere allo stesso tempo al #1 nelle classifiche degli album del Regno Unito e degli Stati Uniti nella prima settimana di pubblicazione. Il disco è stato elogiato dalla critica al momento della pubblicazione, ricevendo elogi e adorazione da parte dei fan. Il singolo principale dell’album “Pillowtalk” ha raggiunto la #1 in 68 paesi in tutto il mondo ed è stato recentemente incluso nella lista “Songs That Defined the Decade” di Billboard. Il suo secondo album Icarus Falls, pubblicato nel 2018, ha raccolto oltre 5 miliardi di stream in tutto il mondo in meno di un anno. Oltre ai suoi album Mind of Mine e Icarus Falls, Zayn ha collaborato con una varietà di artisti, tra cui Taylor Swift nel singolo “I Don’t Wanna Live Forever” e con Zhavia Ward in “A Whole New World”, per la versione live action di Aladdin, che ha incassato più di un miliardo di dollari al botteghino. Ha prestato la voce anche in “Trampoline” con Shaed, che ha ricevuto un iHeart Music Award nella categoria “Best Remix”. Oltre a essere noto come artista di fama mondiale, Zayn è diventata una delle più grandi icone di stile nel mondo della musica. Ha rivestito le copertine delle più grandi riviste di moda, da Highsnobiety a Vogue. Oltre ad essere stato nominato “Most Stylish Man” agli GQ Man of the Year Awards, è stato anche premiato come “New Artist of the Year” agli American Music Awards e “Top New Artist” ai Billboard Music Awards.