Martedì 22 dicembre 2020 - 15:47

I 92 anni di Piero Angela: “Mi sento ancora un giovanotto”

E torna in tv con "Prepararsi al futuro"

Roma, 22 dic. (askanews) – “Io sono nato nel 1928, l’anno dopo del primo volo (la traversata atlantica ndr) di Lindberg, mio padre è nato nel 1875, era un contemporaneo di Garibaldi.

All’epoca il 70 per cento della gente era analfabeta. Mia madre ricorda i manifesti di Delagrange, i primi voli in Italia dopo i fratelli Wright”. In una recente intervista a Repubblica, Piero Angela lega alla sua storia dei momenti temporali della vita dell’uomo e lo fa con l’affabilità e la competenza di sempre.

Piero Angela compie oggi 92 anni e “mi sento ancora un giovanotto”. Protagonista con la sua idea di divulgazione scientifica gentile, educata. Guidata dalla convinzione che a produrre ricchezza siano la scienza e la conoscenza, non la politica. Il padre, Carlo Angela, era medico psichiatra a Torino.

Antifascista, diresse a San Maurizio Canavese a dirigere una casa di cura per malattie mentali dove nascose, ricoverandoli sotto falso nome, come falsi malati, ebrei, uomini e donne perseguitati. Il che gli valse gli onori di essere considerato “un giusto tra le nazioni”. Nato il 22 dicembre 1928 a Torino, dodici lauree honoris causa, la sua carriera giornalistica in televisione è iniziata nel 1954 come corrispondente da Parigi. La sua firma nei primi programmi scientifici come Il futuro nello spazio, Destinazione Uomo, Dove va il mondo? Dedicato alle conseguenze dei cambiamenti climatici indotti dall’uomo. Nel marzo del 1981 la prima puntata del suo programma culto: “Quark”.

Idee e spunti originali per fare divulgazione scientifica. Per arrivbare a tutti, proprio tutti spiegando in maniera comprensibile anche le cose più complicate. Su Raiplay è tornato con Superquark, mentre Prepararsi al futuro, è il suo nuovo programma, in onda in seconda serata su Rai Premium, dedicato ai giovani. Il figlio, Alberto, ne ha preso il testimone Adx/Int5