Mercoledì 16 dicembre 2020 - 12:37

In arrivo “Venere e Marte” il nuovo singolo di Takagi & Ketra

Con straordinaria partecipazione di Marco Mengoni e Frah Quintale

Milano, 16 dic. (askanews) – La musica di Takagi & Ketra ritorna per scaldare l’inverno! Venerdì 8 gennaio 2021 esce in radio e su tutte le piattaforme digitali “Venere e Marte” – da oggi disponibile in pre-save e pre-add – il nuovo singolo dei produttori multiplatino Takagi & Ketra che vede la straordinaria collaborazione di Marco Mengoni, recordman e star del pop e di Frah Quintale, rivelazione della scena Street Pop italiana.

Con 130 dischi di platino, un disco di diamante tra singoli e produzioni e più di 1 miliardo di streaming, Takagi & Ketra inaugurano l’anno sperimentando nuove atmosfere e coinvolgendo nell’interpretazione di “Venere e Marte” due voci uniche del panorama italiano, quelle del cantautore Marco Mengoni e di Frah Quintale in un’inedita e preziosa collaborazione.

Il singolo apre ad un mondo più intimo ed emotivo rispetto all’immaginario estivo di Takagi & Ketra, che raccontano una storia d’amore indelebile, di quelle che ingannano gli anni e superano promesse e incertezze, dove grazie a uno sguardo verso il cielo Venere si unisce a Marte.

“Venere e Marte” esce a distanza di sette mesi da “Ciclone”, il recente successo di Takagi & Ketra, certificato doppio disco di platino e pubblicato la scorsa estate, dove ancora una volta il duo di produttori ha messo la firma musicale. Il video, con un cameo d’eccezione di Leonardo Pieraccioni, si posiziona al quarto posto dei clip musicali più visti su Vevo nel 2020.

Con la loro attitudine e grande capacità di rinnovarsi ad ogni singolo, Takagi e Ketra, Re Mida del pop, tornano a sorprendere proponendo una nuova ambientazione, che si ritrova anche nello sfondo del billboard, da oggi visibile a Milano.