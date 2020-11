Mercoledì 25 novembre 2020 - 21:56

Alessandro Siani: lacrime azzurre, Maradona è tornato sul suo Pianeta

UN minuto di raccoglimento per il più grande calciatore di sempre

Roma, 25 nov. (askanews) – “Le lacrime che scendono sul viso sono di colore azzurro. E sono lacrime d’amore, non è acqua. In ogni goccia che cade ci sono le vittorie, gli scudetti, la città che rinasce, la nostra gioventù, i ricordi, una vita: la nostra vita. Ecco perché, adesso con gli stadi chiusi, in ogni casa del mondo si dovrebbe fare un minuto di raccoglimento in onore del più grande calciatore di tutti i tempi: Maradona”. E’ questo il ricordo dell’attore e regista napoletano Alessandro Siani, che ha scritto e diretto lo spettacolo andato in scena al San Carlo di Napoli, con Diego Armando Maradona intitolato “Tre volte dieci”.

“In molti dicevano che come calciatore era di un altro pianeta – sottolinea -. Secondo me Diego quando ha giocato i campionati sul nostro pianeta terra, in fondo, per lui erano tutte partite fuori casa! Ha giocato sempre in trasferta. Ed ora mi piace immaginare che sia ritornato a casa..sul suo pianeta”.