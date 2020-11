Venerdì 20 novembre 2020 - 16:43

Le superstar Shawn Mendes e Justin Bieber insieme per Monster

Il 4 dicembre in uscita Wonder il nuovo album di Shawn Mendes

Milano, 20 nov. (askanews) – Idoli delle ragazze di tutto il mondo, Shawn Mendes e Justin Bieber sono finalmente insieme per il singolo Monster. Si tratta del nuovo e secondo singolo di Shawn Mendes tratto da Wonder, l’attesissimo suo quarto lavoro di studio in uscita il prossimo 4 dicembre. Online oggi anche il video per la regia di Colin Tilley che vede le due superstar insieme. Con tre debutti consecutivi al primo posto di ogni classifica per i precedenti album, tre dischi di platino e 11 ulteriori singoli certificati platino o multi-platino, l’uscita di WONDER ha visto la pubblicazione il 2 ottobre del singolo e video della title-track, diffusa dall’artista con un trailer e una lettera pubblicata su Instagram in cui racconta cosa lo ha ispirato nella lavorazione di quest’album.

Shawn Mendes e il manager di lunga data Andrew Gertler hanno inoltre collaborato con Netflix per il lancio in tutto il mondo di IN WONDER, il documentario in uscita il 23 novembre dell’acclamato regista di video musicali Grant Singer (The Weeknd, Lorde, Sam Smith). IN WONDER è un ritratto della vita di Mendes durante un tour mondiale, un racconto degli ultimi anni del suo viaggio musicale, tra relazioni personali e fama. Produttori esecutivi: Andrew Gertler, Shawn Mendes, & Ben Winston; prodotto da Saul Germaine, p.g.a. e James Haygood.