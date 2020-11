Venerdì 13 novembre 2020 - 15:45

Sophia Loren, da oggi su Netflix con La vita davanti a sé

Grande ritorno nel film originale diretto dal figlio Edoardo Ponti

Roma, 13 nov. (askanews) – Sophia Loren torna ad essere protagonista con “La vita davanti a sé”, film originale Netflix da oggi disponibile sulla piattaforma in oltre 190 paesi del mondo. Diretto dal figlio dell’attrice Edoardo Ponti, che ne firma la sceneggiatura con Ugo Chiti, il film è l’adattamento del bestseller internazionale “La vie devant soi” di Romain Gary e racconta la storia di Madame Rosa, un’anziana ebrea ed ex prostituta che per sopravvivere negli ultimi anni della sua vita ospita nel suo piccolo appartamento una sorta di asilo per bambini in difficoltá.

Riluttante, accetta di prendersi carico di un turbolento dodicenne di strada di origini senegalesi, di nome Momò. I due sono diversi in tutto: età, etnia e religione. Per questo all’inizio la loro relazione e’ molto conflittuale, ma ben presto si trasformerà in un’inaspettata e profonda amicizia, quando, nonostante tutto, si renderanno conto di essere anime affini, legate da un destino comune che cambierà le loro vite per sempre. Accanto all’attrice premio Oscar, anche Ibrahima Gueye, Abril Zamora e Renato Carpentieri.

Il film è prodotto da Palomar in collaborazione con Artemis Rising Foundation, con il supporto di Regione Puglia, Puglia Promozione, Apulia Film Commission. Ad interpretare la canzone originale “Io sì”, c’è Laura Pausini. E c’è chi per la grande attrice scommette già su un nuovo riconoscimento dell’Academy.