Giovedì 12 novembre 2020 - 22:58

Djset di Boss Doms in live streaming da Milano

Successo per l'evento MartiniLiveBar dalla Terrazza Martini

Milano, 12 nov. (askanews) – La musica non si ferma e trova nuove vie di espressione e per una socialità adeguata alle restrizioni per il coronavirus. Dalla Terrazza Martini di Milano è andato in scena in live streaming il secondo appuntamento di #MartiniLiveBar, che ha visto protagonista Boss Doms, in diretta sui suoi canali social e di Martini. Conosciuto dal grande pubblico per essere salito sul palco di Sanremo insieme ad Achille Lauro, Edoardo Manozzi, classe ’88, chitarrista, produttore e dj, ha deciso di seguire la propria strada, pubblicando da poco il suo primo singolo da solista, “I want more”. Da produttore si è messo al servizio dell’amico “cucendogli addosso” un sound perfetto per lui. Boss Doms ora vuole esprimere la propria personalità, che unisce pop e cultura underground. In un anno in cui molto sta cambiando e appare sempre più necessario trovare nuovi modi di comunicare e stare insieme, Martini, l’aperitivo italiano che ha fatto del valore dell’amicizia un suo baluardo, ha scelto di non fermarsi, ma di dare un segnale importante di sostegno al mondo dello spettacolo, che risente più di altri delle conseguenze della pandemia. E’ nata così #MartiniLiveBar, una serie di eventi che, sfruttando tutte le potenzialità del digitale, porta su un palcoscenico, all’ora dell’aperitivo, giovani protagonisti della musica e della scena culturale italiana. «In questa fase ognuno di noi cerca di vivere e fruire la musica in modi alternativi sono felice di aver avuto l’opportunità di esibirmi in un luogo così suggestivo e iconico come la Terrazza». Dopo il successo della prima tappa a Torino il 22 ottobre del MartiniLiveBar con i Coma_Cose, sul banco bar itinerante è salito Boss Doms che è riuscito a portare nelle case dei fan un momento di musica e serenità sulle note del suo djset.