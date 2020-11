Sabato 7 novembre 2020 - 12:17

Stefano d’Orazio, i Pooh: “Abbiamo perso un fratello”

Il mondo social ricorda il musicista

Roma, 7 nov. (askanews) – La morte di Stefano d’Orazio ha lasciato sotto choc il mondo dello spettacolo e non solo. Il batterista dei Pooh è morto verso le 22 e i suoi colleghi dei Pooh ne hanno dato notizia sulla pagina social del gruppo che D’Orazio aveva lasciato tra il 2015 e il 2016: “Stefano ci ha lasciato! – si legge nel post pubblicato poco prima della mezzanotte di ieri – Due ore fa… era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato… oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando… poi, stasera, la terribile notizia. Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa. Preghiamo per lui – conclude il post – ciao Stefano, nostro amico per sempre… Roby, Red, Dodi, Riccardo”.

“Ho controllato sul web non riuscivo a crederci ma è vero.

#stefanodorazio stasera è morto. Il mio amico Stefano. Non riesco a dire altro, ma non pensate a lui solo come il batterista dei @Pooh. Era un uomo splendido”, scrive Enrica Bonaccorti. E Barbara d’Urso aggiunge: “Sono disperata… un pezzo del mio cuore”.

Roby Facchinetti, compagno di viaggio per oltre 25 anni con i Pooh con cui nel 2020, in piena pandemia, aveva scritto ‘Rinascero’ rinascerai dedicata a Bergamo lo ricorda sui social.

A lui risponde, postando l’emoticon di un cuore spezzato Lorenzo Jovanotti. Fausto Leali: “Un dolore immenso caro Stefano, non posso ancora crederci. Una persona perbene e sempre sorridente, buon viaggio amico, con grande affetto Fausto”. Su Facebook Amedeo Minghi scrive: “Roma perde un altro suo figlio. Vanzina, Morricone, Proietti… Anche Stefano ci ha lasciato. R.I.P.”.

Caterina Balivo scrive: “Senza parole per la perdita di Stefano D’Orazio, storico batterista dei #Pooh, band che ha segnato la storia della musica italiana. Questo 2020 non finisce più di sconvolgerci. Buon viaggio #stefanodorazio. Un abbraccio grande a Tiziana, sua moglie”. Poi ci sono i colleghi, a partire da Enrico Ruggeri posta: “Una persona per bene, sempre sorridente, piena di energia positiva. Una preghiera per lui e un abbraccio ai suoi fratelli di sempre. #stefanodorazio”; I Nomadi: “Per chi vola non c’è frontiera. Ciao Stefano, salutaci le stelle”; “Ciao Maestro. #StefanoDorazio #Pooh”, scrive il batterista di Jovanotti Saturnino Celani.

Poi c’è Paolo Conticini che viola il regolamento della Rai per salutare l’amico: “So che stasera non potrei scrivere sulla mia pagina perché il regolamento di “ballando” lo vieta ma non riesco proprio a farne a meno. Una parte di me questa sera è volata in cielo. Tutta la mia vita è stata accompagnata dalle sue parole, dalla sua musica dalla sua sensibilità e dall’amore che riusciva a raccontare. Per me è devastante. Stefano D’Orazio ci ha lasciato. Se ne va’un amico, un uomo per bene. Ciao Stefano”.

E l’attore Massimo Boldi scrive: “Piango in silenzio l’improvvisa scomparsa di Stefano D’Orazio, mi abbraccio forte ed affettuosamente a Roby, Red, Dodi ed alla famiglia di Stefano. Ciao Stefano, Mancherai a tutti noi”.

