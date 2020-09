Venerdì 11 settembre 2020 - 13:24

Neve Campbell di nuovo nel ruolo di Sidney Prescott in “Scream” 5

Esce nel 2022, nel cast anche David Arquette e Courteney Cox

Roma, 11 set. (askanews) – Neve Campbell ritorna in “Scream” nell’iconico ruolo di Sidney Prescott protagonista dei quattro film precedenti della fortunata serie cinematografica horror che ha incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo. Campbell si unisce ai membri del cast già annunciati, David Arquette e Courteney Cox che torneranno nei panni di Dewey Riley e Gale Weathers, così come ai nuovi interpreto Jack Quaid (“The Boys”), Melissa Barrera (“In The Heights”) e Jenna Ortega ( “Tu”). Questo nuovo capitolo, prodotto da Paramount Pictures, sarà distribuito al cinema da Eagle Pictures nel 2022.

“Non vedo l’ora di ricominciare nel ruolo di Sidney Prescott e tornare a Woodsboro – ha detto l’attrice – i produttori e il cast tecnico hanno mostrato un tale amore per il franchise che non potevo non esserci”. “Scream” è diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del gruppo di registi Radio Silence, il film nasce da una sceneggiatura di James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Pronto o no, Castle Rock). Il creatore Kevin Williamson e il terzo membro del trio di Radio Silence, Chad Villella, sono produttori esecutivi con Vanderbilt di Project X Entertainment, Paul Neinstein e William Sherak come produttori.

Resa celebre dalla sua partecipazione nella serie tv “Party of Five”, Neve Campbell ha ricoperto ruoli importanti in film come “The Craft” e “Three to Tango”. Ha recitato e prodotto “The Company”, diretto da Robert Altman, e partecipato alla serie “House of Cards”. Più di recente, ha recitato nel thriller d’azione “Skyscraper”, nella commedia drammatica politica “Hot Air” e nel dramma “Castle in the Ground”.