Martedì 1 settembre 2020 - 13:00

Foglietta: ripartiamo da Venezia. Torniamo al cinema: si può fare

L'attrice madrina della Mostra darà il via domani a 77. edizione

Venezia, 1 set. (askanews) – Anna Foglietta si avvicina alla cerimonia d’apertura della 77. edizione della Mostra di Venezia, di cui è la madrina, con entusiasmo, “piena di forza e di coraggio”, ben consapevole che quest’anno il festival ha un ruolo importantissimo: quello di ridare fiducia al mondo del cinema, bloccato per mesi a causa del Covid, e soprattutto di ridare al pubblico la voglia di tornare nelle sale.

Nell’intervista via Zoom rilasciata alle agenzie di stampa l’attrice è apparsa sorridente, entusiasta, pronta a dare a tutti quella spinta che serve per ritrovare fiducia: “La Mostra è una grande opportunità e una responsabilità: siamo i primi a ricominciare per capire che si può fare, che si può tornare alla normalità, sempre rispettando delle regole. – ha affermato – Possiamo riavviare il processo culturale, in sala possiamo tornare prenotando il posto, mettendo la mascherina. Noi diciamo al pubblico: sì, si può fare, facciamolo!”.

Foglietta dopo tanti successi tra cinema e tv, dalle commedie di Paolo Genovese, Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, alle interpretazioni drammatiche al cinema in “Un giorno all’improvviso” o a teatro in “La pazza della porta accanto”, è diventata una delle attrici più richieste e tra le più amate dal pubblico. Un’attrice che è pronta a battersi in prima persona per le cause civili e sociali in cui crede (è la fondatrice della Onlus Every child is my child), lontana da divismi e dotata di grande ironia: “Credo che mi abbiano scelto come madrina perché rappresento un’attrice su cui far affidamento per certi messaggi. – ha detto – Sono molto orgogliosa, questo è un anno speciale, forse non di festa e caos, però giusto anche per il mio modo di essere, di interpretare: non ho mai desiderato stare troppo sotto i riflettori o di essere famosa, e sono una persona con un grande senso di responsabilità. Questa è un’edizione che, comunque, resterà nella storia”.

Il discorso che pronuncerà domani sera alle 19 e che darà via alla Mostra di quest’anno è “venuto fuori di getto, come un flusso di coscienza”. Un discorso che avrà come parole chiave: “fare” e “empatia”. “Questo è il tempo del fare le cose in maniera empatica, quelle sono le parole che mi rappresentano in questo momento e che secondo me danno il senso a questo festival: siamo come in una grande arca in una grande tempesta che speriamo si avvii verso il sole” ha affermato. Nella cerimonia di apertura e chiusura indosserà Armani Privé, per altri red carpet Etro, Gucci e Alberta Ferretti, con gioielli Bulgari. “Sarà tutto made in Italy. – ha detto Foglietta – Non sono mai stata campanilista, però quest’anno noi con l’emergenza Covid ci siamo comportati bene, siamo stati bravi, rigorosi. Posso dire che sono felice di essere italiana”.

Foglietta si è già prenotata per le anteprime dei film italiani “Padrenostro” e “Miss Marx”, ed è felice della presenza al festival di tante donne: “Finalmente non ci sentiremo sole, saremo tante, che bello! – ha detto con un gran sorriso – Il femminile sarà declinato in tanti modi e poi ci saranno due attrici come Cate Blanchett e Tilda Swinton che sono uniche: un grande modello femminile”. Dopo la Mostra tornerà sul set per interpretare la madre di Alfredo Rampi in “Una storia italiana”, anche se a settembre l’impegno maggiore sarà forse capire in che modo i suoi figli potranno tornare a scuola: “Si ha molta paura, è un tema delicatissimo, però i nostri figli sono tornati a una vita normale dopo il lockdown, hanno giocato al parco, fatto il bagno con gli amici, fa impressione pensare che a scuola non possano tornare” ha detto. Sempre attenta a ciò che succede nella società, ben oltre il mondo del cinema, Foglietta ha concluso: “Il problema è soprattutto della dispersione scolastica per chi ha disagi socioeconomici: per queste persone la scuola è una risorsa enorme, fondamentale. Alla ministra chiederei un impegno in più pensando a loro”.