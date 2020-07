Martedì 14 luglio 2020 - 15:22

Filming Italy Sardegna Festival, ospiti da Dillon a Huppert

Dal 22 al 26 luglio primo festival in presenza e in sicurezza

Roma, 14 lug. (askanews) – Il Filming Italy Sardegna Festival è l’unico festival in Italia diretto da una donna, Tiziana Rocca, ed è il primo al mondo che si svolgerà in presenza nell’era del Covid (dal 22 al 26 luglio) con ospiti internazionali come Matt Dillon, Isabelle Huppert, Toby Jones, e italiani come Gabriele Muccino, Claudia Gerini, Michele Placido, Ficarra e Picone, Paola Cortellesi e molti altri.

Un’impresa titanica questa terza edizione, per la quale è stata messa in piedi un’organizzazione articolata, con l’aiuto di un comitato scientifico, con un protocollo di sicurezza che prevede test e tamponi per tutti gli ospiti, sanificazioni anche dei bagagli, rispetto delle regole di distanziamento. La struttura in cui il festival viene ospitato, il Forte Village di Cagliari, ovviamente consentirà di svolgere la maggior parte delle attività all’aperto. “Non ho mai pensato di annullare il festival. – ha detto Tiziana Rocca alla presentazione del programma a Roma – La cosa più difficile è stata trovare il protocollo di sicurezza e il comitato scientifico, mettere tutto in sicurezza e investire in tamponi, ma avremo un’oasi sicura, Covid free”.

Il festival vedrà Dillon come presidente onorario, Ilenia Pastorelli come madrina, Claudia Gerini come presidente di giuria della sezione cortometraggi, avrà ospite la Huppert per ricevere il Filming Italy Woman Power Award e consegnerà il premio Woman in film a Riccardo Milani, che nella sua carriera ha scritto tante sceneggiature con protagoniste femminili.

La direttrice ha voluto dedicare il festival alle donne, rinnovando anche la collaborazione con Women in Film Italia. Il Filming Italy Sardegna Festival si aprirà con il lancio italiano di Disney +, con proiezione speciale in live action di “Lilly e il vagabondo” preceduta da una esibizione di Arisa, e quella di “Onward”. Il film di chiusura sarà “Blackbird” di Roger Michell con Susan Sarandon e Kate Winslet.

Al festival verranno proiettati sul grande schermo alcuni film italiani usciti solo sulle piattaforme come “Magari” di Ginevra Elkann e “D.N.A” di Lillo e Greg. Tra le proiezioni speciali ci sarà “Tornare a vincere” con Ben Affleck, serie tv come “Le Bureau” con Matthieu Kassovitz e “The plot against America”, che verrà presentato in streaming dagli Usa da John Turturro. Il festival quest’anno offrirà dirette streaming di tutti gli eventi, compresi i collegamenti con Harvey Keitel e Salma Hayek, e compresi i due importanti panel del 25 luglio sul presente e il futuro di cinema e tv nell’era post-Covid: “La distribuzione internazionale tra cinema e tv. Cosa è cambiato dopo il lockdown” e “La ripartenza delle serie tv dopo il lockdown”, con importanti ospiti italiani e internazionali.

Durante la conferenza stampa il presidente dell’associazione produttori audiovisivi Giancarlo Leone ha sottolineato che stanno ripartendo sia i set di cinema che di tv, grazie al protocollo sanitario messo a punto, grazie all’impegno dei produttori, in attesa del decreto attuativo per il potenziamento del tax credit e con la necessità che prosegua il supporto di broadcaster e piattaforme.