Lunedì 4 maggio 2020 - 20:05

Populous e Miss Keta di nuovo insieme per “House of Keta”

Terzo singolo estratto da W, la seconda voce è quella di Kenjii

Roma, 4 mag. (askanews) – Martedì 5 maggio, esce su tutte le piattaforme digitali “House of Keta”, terzo singolo di Populous con Myss Keta e Kenjii, estratto da “W”, nuovo album del producer di Lecce in uscita il 22 maggio in Italia per La Tempesta e per Wonderwheel Recordings nel resto del mondo. Moda, passerelle infuocate e un pizzico di “shade” sono gli ingredienti di questo nuovo inno da ball.

Per “House of Keta”, Populous, nome d’arte di Andrea Mangia, e l’iconica Myss Keta tornano a collaborare e si fanno guidare dalla madre e pioniera della scena voguing italiana Kenjii, direttamente dalla Gorgeous House of Gucci.

La scena ballroom è in fermento e Milano è sotto i riflettori internazionali. L’idea di House of Keta nasce il giorno dopo il Milano Pride 2019. Come in un’immaginaria riunione della massoneria queer, Populous chiama a raccolta il creative director Protopapa, il producer RIVA e il collettivo Motel Forlanini (la clique di Myss Keta).

La ciliegina sulla torta è stata la collaborazione con l’incredibile performer, ballerino e coreografo Gorgeous Kenjii Gucci, profondo conoscitore della scena ballroom internazionale, che qui appare anche come seconda voce del pezzo.