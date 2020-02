Sabato 8 febbraio 2020 - 01:12

Sanremo, Gianna Nannini infiamma l’Ariston

Medley della rocker toscana

Sanremo , 8 feb. (askanews) – Tutti in piedi al Teatro Ariston per il medley di Gianna Nannini, super-ospite della quarta serata del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus. La rocker toscana si è esibita in “Ragazzo dell’Europa”, “Meravigliosa creatura” e “Sei nell’anima”.