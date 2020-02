Mercoledì 5 febbraio 2020 - 02:52

Sanremo, Co-mai: da Rula Jebreal la migliore risposta ai razzisti

Foad Aodi: "Ha dimostrato che le arabe sono donne competenti"

Milano, 5 feb. (askanews) – Rula Jebreal al Festival di San Remo è “la migliore risposta a chi voleva mettere il velo all’intelligenza e competenza delle donne arabe e musulmane”. La pensa così Fnomceo Foad Aodi, fondatore della Comunità del mondo arabo in Italia (Co-mai) e dell’associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) che dopo “il grido d’allarme di Rula Jebreal a favore delle donne nel mondo” si dice orgoglioso “di aver sostenuto la sua partecipazione a Sanremo”.

Con il suo intervento dal palco del Teatro Ariston, sottolinea Foad Aodi in una nota, Rula Jebreal si è dimostrata “una donna libera, forte, bella e intelligente che lotta per le donne incatenate dalle conseguenze delle violenze subite”. Il suo, prosegue il fondatore del Co-mai e dell’Amsi, è stato “un discorso universale”, pronunciato “da una donna senza velo né peli sulla lingua” che con le sue parole “ha dimostrato a tutti che la donna araba non é solo quello che vogliono dipingere i razzisti, una donna senza voce, che porta il velo ed è sottomessa”. Razzisti, puntualizza ancora Foad Aodi, che proprio grazie a Rula Jebreal “oggi sono stati serviti, ed è stato asciugato il mare del razzismo e le strumentalizzazioni politiche in cui nuotano”.