Martedì 4 febbraio 2020 - 11:36

Sanremo, la giovanissima Tecla: tifo per Tosca e Anastasio

Vincitrice di Sanremo Young, sarà sul palco dell'Ariston

Sanremo, 4 feb. (askanews) – Dopo la vittoria di Sanremo Young, il talent show condotto da Antonella Clerici, la giovanissima artista toscana Tecla porta sul palco dell’Ariston un brano che attinge alla tradizione melodica propria della canzone italiana e con una forte tematica sociale legata alla forza delle donne. Il brano, infatti, si intitola “8 marzo” (etichetta Rusty Records, prodotto da Diego Calvetti) e parla delle donne e della loro forza nell’affrontare la vita di ogni giorno, anche nei momenti più duri.

“I miei gusti musicali? Variano da periodo a periodo – dice in conferenza stampa all’Ariston – ascolto cantautorato italiano, ma anche jazz, pop”. E alla domanda di quali artisti in gara preferisca, Tecla risponde: “Tosca, un artista che amo moltissimo. E Anastasio”.Sul brano “8 marzo”, Tecla dice: “L’ho sentito subito mio, ho capito che mi poteva rappresentare in quanto giovane donna. Dobbiamo avere il coraggio di presentare noi stessi al mondo e vorrei dire che anche alla mia età si può decidere cosa fare”.