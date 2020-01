Sabato 18 gennaio 2020 - 13:19

Le stelle del pop al SuperBowl, l’inno Usa a Demi Lovato

Lo show dell'intervallo è affidato a Jennifer Lopez e Shakira

Roma, 18 gen. (askanews) – Sarà un Super Bowl pop quello che si svolgerà il 2 febbraio all’Hard Rock Stadium di Miami, sarà una grande partita di football americano.

Si è completato nelle scorse ore il programma delle parti musicali che vanno ad arricchire l’evento sportivo più seguito al mondo. Lo show dell’intervallo è affidato a Jennifer Lopez e Shakira, mentre sarà Demi Lovato a cantare l’inno statunitense. La 27enne lo ha reso noto ieri tramite i suoi canali social, senza nascondere la gioia per essere stata scelta.

Harry Styles è il protagonista del Pepsi Zero Sugar’s Super Bowl Party. L’ex One Direction eseguirà alcune delle sue hit di maggior successo, come “Sign of the Times” e “Watermelon Sugar”. “Sono eccitato di cantare alla festa del Super Bowl di quest’anno” ha dichiarato Styles. “Ho sentito che (i party, ndr) sono fantastici e non vedo l’ora”. Anche Mark Ronson sarà protagonista dello show con un Dj set.

Adx