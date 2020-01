Venerdì 17 gennaio 2020 - 17:51

Cip di Brunori Sas è l’album più venduto della settimana

Nella classifica Fimi//Gfk

Milano, 17 gen. (askanews) – Cip! il nuovo disco di Brunori Sas uscito per Island Records il 10 gennaio, debutta direttamente al primo posto della classifica FIMI//Gfk degli album più venduti della settimana.

L’album è stato prodotto da Taketo Gohara e dallo stesso Dario Brunori e registrato tra la Calabria e Milano. Anticipato lo scorso settembre dall’uscita del singolo “Al di là dell’amore” e dall’uscita a dicembre del secondo estratto “Per due che come noi”, Cip! è composto da 11 tracce.

Dario Brunori, dopo gli appuntamenti del Parla con Dario, il nuovo giro di incontri in collaborazione con Feltrinelli e Picicca con cui sta attraversando l’Italia, partirà per il Brunori Sas Tour 2020, uno spettacolo live prodotto per la prima volta insieme a Vivo Concerti. Il tour è in partenza da marzo 2020 e permetterà a Brunori di incontrare per la prima volta nei palazzetti il pubblico di tutta Italia.