Sabato 14 dicembre 2019 - 15:23

Robbie Williams: “La Sardegna troppo cara anche per me”

"E' un posto di mare dove gli italiani vanno poco"

Roma, 14 dic. (askanews) – “Che strano che avete in Italia un posto di mare dove gli italiani vanno poco perché è diventato troppo caro, la Sardegna… Lo è diventato anche per me”. A pronunciare la frase provocatoria è Robbie Williams in un’intervista per Tim Radio. La frase è stata postata su Instagram dalla conduttrice Carolina Di Domenico, che ha pubblicato anche una foto con l’ex cantante dei Take That.

L’artista britannico era in Italia nei giorni scorsi per partecipare alla finale del programma di Sky “X Factor”, vinta da Sofia Tornambene.