Venerdì 22 novembre 2019 - 14:35

Foo Fighters, annunciato il concerto agli I-DAYS Milano 2020

Si esibiranno il 14 giugno al MIND Milano Innovation District

Roma, 22 nov. (askanews) – Dopo System of A Down e Korn il 12 giugno e Billie Eilish il 17 luglio, gli organizzatori degli I-DAYS 2020 hanno annunciato per domenica 14 giugno 2020, sul palco del MIND Milano Innovation District (area expo), l’esibizione dei Foo Fighters, una delle rock band più grandi al mondo, forse attualmente la più importante. I Foo Fighters – Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee – hanno consolidato il loro status come l’ultima grande rock band americana in grado di conquistare le arene e gli stadi di tutto il mondo. Durante la loro carriera hanno vinto 12 Grammy Awards e venduto milioni di dischi in tutto il globo.