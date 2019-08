Venerdì 16 agosto 2019 - 17:37

Compensi bassi per i divi di Beverly Hills 90210

Settantamia dollari a episodio, inferiore alle aspettative

Roma, 16 ago. (askanews) – La rivista The Hollywood Reporter ha pubblicato il compenso degli attori che hanno partecipato alla nuova mini serie di Beverly Hills 90210. Si tratterebbe di una cifra pari a 70mila dollari per episodio. Un ingaggio piuttosto basso secondo gli agenti del mondo di Hollywood. Solo Tori Spelling e Jennie Garth hanno guadagnato 90mila dollari in più per la stagione perché cocreatrici del programma. Jason Priestley, che ha diretto un episodio, ha ricevuto 46mila dollari in più.