Giovedì 8 agosto 2019 - 17:34

Matteo Bocelli firma accordo con l’etichetta Usa Capitol Records

Per l'Italia il figlio di Andrea Bocelli è progetto Sugar

Roma, 8 ago. (askanews) – Matteo Bocelli ha firmato un accordo discografico per lo sviluppo internazionale con la storica etichetta americana Capitol Records. La notizia sta facendo il giro dei siti del mondo ed è stata ufficializzata proprio dall’etichetta internazionale che vede nel suo parterre artisti come Paul McCartney, Katy Perry e Norah Jones, mentre nei suoi Studios registrano nomi come Sam Smith, Frank Sinatra, Muse, Imagine Dragons. Un riconoscimento importante per Matteo che attualmente è al lavoro al suo primo album da solista e che sarà pubblicato in tutto il mondo nel 2020.

Per l’Italia, Matteo Bocelli è un progetto Sugar, mantenendo una continuità nello sviluppo artistico iniziato con l’emozionante duetto di “Fall on me” con il padre Andrea Bocelli, l’artista italiano più importante al mondo, legato professionalmente proprio a Sugar da più di vent’anni.

L’artista ventunenne, che attualmente studia al Conservatorio di Musica di Lucca, entra così nella scuderia della celebre label internazionale che nel suo roster vanta tra gli altri artisti come Sam Smith, Bastille, Katy Perry, Nine Inch Nails, Quavo, Migos, Disclosure, Beck, Eagles, Erykah Badu, Norah Jones, Marshmello, Mark Knopfler, Lewis Capaldi e molte altre star della musica mondiale.

Matteo Bocelli ha fatto il suo debutto dal vivo nel 2016 al Teatro del Silenzio dove ha suonato arie di opere di Giuseppe Verdi insieme ai leggendari artisti Leo Nucci e Sumi Jo. Poi l’anno seguente è stata la volta della sua prima performance negli Stati Uniti a Washington, DC durante i “David Foster and Friends” agli Horatio Alger Awards 2017.

Nel 2018 insieme a suo padre Andrea Bocelli ha duettato nel brano “Fall on Me”, singolo contenuto nell’album “Sì” che ha conquistato il numero 1 sia della classifica USA di Billboard 200 che della classifica degli album più venduti del Regno Unito. Il video ufficiale di “Follow Me” ha superato le oltre 50 milioni di visualizzazioni e la canzone è stata anche scelta per il film della Disney “Lo schiaccianoci e i quattro regni”.

Matteo, inoltre, si è esibito in alcuni dei luoghi più iconici del mondo tra cui l’Hollywood Bowl, il Madison Square Garden e la O2 Arena di Londra. Insieme a suo padre si è anche esibito in Italia, Sudafrica, Russia, Canada, Messico e Germania e ha partecipato nei più prestigiosi programmi televisivi del mondo come “The Late Show with Stephen Colbert”, “Good Morning America”, “Dancing With The Stars”, il “Festival di Sanremo 2019”.