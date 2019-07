Mercoledì 24 luglio 2019 - 20:04

E’ morto Rutger Hauer, il replicante di Blade Runner

L'annuncio è stato dato dal suo agente a esequie già avvenute

Roma, 24 lug. (askanews) – E’ morto, all’età di 75 anni Rutger Hauer, l’attore olandese che divenne popolare in tutto il mondo per il ruolo del replicante in Blade Runner. Lo ha reso noto il suo agente ad esequie avvenute. Hauer, riporta il sito di Variety, è scomparso il 19 luglio nella sua casa in Olanda dopo una breve malattia. Nella sua lunga carriera, Hauer ha preso parte a più di 170 pellicole, tra cui Eureka, Ladyhawke e La leggenda del Santo Bevitore.

Un altro dei suoi ruoli più interessanti e’ in “The Hitcher – La lunga strada della paura”, film del 1985 di Robert Harmon, in cui interpreta un feroce killer. Appassionati di cinema e non solo, ricordano il celeberrimo finale del film Blade Runner, quando il replicante Roy Batty dice: “Ho viste cose che voi umani non potreste immaginare. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione… e i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser… e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. E’ tempo di morire”.

Adx/Int5