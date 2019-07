Martedì 23 luglio 2019 - 15:49

Rai: da oggi Loris Gai nuovo caporedattore centrale Tgr Lombardia

Nominato dall'Ad Salini, su proposta del direttore Tgr Casarin

Roma, 23 lug. (askanews) – Si è insediato oggi nella sede Rai di Corso Sempione a Milano il nuovo caporedattore centrale della Tgr Lombardia, Loris Gai, 54 anni, nato a Rapallo, fino a qualche giorno fa caporedattore al coordinamento del Tg1.

Entrato in Rai per concorso nel 1996, dopo una esperienza alla Tgr Aosta è stato per 23 anni al Tg1, prima come redattore in cronaca, poi all’estero, Francia e Inghilterra, come corrispondente, e come capo servizio e vice caporedattore alla redazione economica. Promosso caporedattore ha trascorso gli ultimi sei anni al coordinamento e impaginazione sempre nella testata ammiraglia della Rai.

Gai, nominato dall’Amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, su proposta del direttore della Tgr, Alessandro Casarin, è stato presentato oggi ai colleghi della Tgr Lombardia e al personale Rai del Centro di produzione di Milano dal direttore della Tgr, Alessandro Casarin e dal condirettore, Roberto Pacchetti, che ha la delega per la Lombardia.